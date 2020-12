Humánmeteo: keserves lesz a hétfő

Holnapra elhagyja térségünket a kettősfront, így a frontérzékenyek panaszai mérséklődnek. Az éjszaki órákban helyenként pára és köd képződik, nyirkos lesz az idő. A hideg és a nyirkosság számos panaszt okoz az időjárás-érzékenyek körében, emellett növekvő fertőzésveszéllyel célszerű számolni. Az aktuális légúti fertőzésveszélyről a Meteo Klinika Vírusfigyelmeztető térképén tájékozódhat.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a nyirkos, hűvös reggeleken fokozódnak az ízületesek panaszai, sőt ezek a tünetek napközben is tartósan fennállhatnak. Amennyiben sajgó végtagokkal ébredünk, kezdjünk a napot egy átmozgató tornával, de ügyeljünk arra, hogy ne erőltessük meg fájó végtagjainkat. A fejfájósok panaszai sem szűnnek meg, nekik ajánlott minél több folyadékot fogyasztani a panaszok mérséklése érdekében. Ebben az időszakban kiemelten fontos a vitaminpótlás is.

A közlekedés során a pára és a köd jelenti a fő veszélyt. A látástávolság jelentősen csökkenhet a ködös területeken, a balesetek elkerülése érdekében vezessünk fokozott figyelemmel.

Mínusz 2 fok is lehet hétfőn

Holnap az ország nagyobb részén többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként tartósan ködös időre számíthatunk, de egyes részeken szakadozottabb lesz a felhőzet, és rövidebb-hosszabb napos időszakok is valószínűek - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Szitálás előfordulhat, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, de a tartósabban derült részeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 2 és 6 fok között várható, a napos tájakon viszont magasabb értékek is előfordulhatnak.