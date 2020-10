Humánmeteo: kellemetlen szombat jön

Szombaton országszerte sok felhőre számíthatunk, nyirkos lesz a levegő. Helyenként ködfoltok is előfordulnak, és a hőmérséklet is a kellemetlen tartományban alakul. Ebben a lehangoló, szürke időben több panasz is jelentkezhet, sokakon kedvetlenség lehet úrrá. A fényszegény idő negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szombaton is borús, esős időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett általánosan jelentkezhet fejfájás, a hidegebb idő miatt pedig az ízületi bántalmakban szenvedők tünetei is felerősödhetnek. Elsősorban a kopásos jellegű fájdalmak intenzitása fokozódik, amelyek ellensúlyozása érdekében érdemes egy könnyed, átmozgató tornával kezdeni a reggelt.

A hideg, gyakran nyirkos idő kedvez a felső légúti fertőzések terjedésének. Éppen ezért fontos, hogy odafigyeljünk a kellő vitamin- és ásványianyag-bevitelre, fogyasszunk rendszeresen friss gyümölcsöket, zöldségeket, valamint szánjunk elég időt az éjszakai pihenésre. A fertőzések megelőzését segíti, hogy kerüljük a zsúfolt tömeget, illetve gyakrabban mosunk kezet. Bár az idő nem kedvez a szabadtéri programoknak, ha azonban mégis kimozdulunk otthonról, akkor öltözzünk rétegesen, melegen.