Humánmeteo: kellemetlen lesz a szerda

Szerdán ismét egy kifejezetten kellemetlen nap vár ránk. A borongós idő is lehangol, ráadásul többfelé újabb csapadék is várható, amihez erős szél is társul. Mindemellett jóval az ilyenkor szokásos átlag alatt marad a hőmérséklet, a reggeli értékekhez képest a levegő szinte nem is melegszik délutánra. Nagy a megfázásveszély! A front hatásairól, a tünetekről és az igénybevételekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A szerdai időnek még a gyerekek sem tudnak majd örülni. Fotó: Getty Images

Ha tehetjük, pihenjünk sokat

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az erős, olykor viharos szél is erősítheti. Gyakoriak az alváspanaszok, napközben pedig álmosak, tompák lehetünk. Az idősek és a vérnyomásproblémákkal küzdők fokozottan kíméljék magukat, amennyiben mi is az érintettek közé tartozunk, próbáljuk kerülni a stresszes helyzeteket, a megerőltető tevékenységeket. Fontos a sok pihenés, a szabad időnkben ne végezzünk megerőltető tevékenységeket. Alvásprobléma is felléphet, illetve reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai is sajoghatnak, a tünetek pedig egész nap fennállhatnak.

A szeles idő mellett a levegő is hűvös, hideg lesz, a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakul, a szél ráadásul jelentősen csökkenti a komfortérzetet is. Öltözzünk rétegesen!

A csapadékos időnek viszont örülhetnek az allergiások, a tüneteik jelentősen mérséklődnek. A növények pollenszórása drasztikusan lecsökken ezen a napon is. A közlekedésben erős, északnyugaton viharos légmozgás ronthatja a menetstabilitást, emellett a vizes úton könnyen megcsúszhat a jármű. Figyelmetlen, szétszórt sofőrökkel is találkozhat, közlekedjen a szokásosnál is óvatosabban!