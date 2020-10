Humánmeteo: kellemetlen lesz a kedd

Ismét egy kifejezetten kellemetlen nap vár ránk kedden. A borongós idő is lehangol, ráadásul sok csapadék is várható, amihez erős szél is társul. Mindemellett jóval az ilyenkor szokásos átlag alatt marad a hőmérséklet, a reggeli értékekhez képest a levegő szinte nem is melegszik délutánra. A rendkívül megterhelő fronthelyzet negatív hatásairól a Meteo Klinika frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Borongós, lehangolt, kellemetlen napra számíthatunk. Fotó: Getty Images

Továbbra is kettősfront hat a szervezetünkre. A frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, a fájdalmakat pedig az élénk, olykor erős szél is erősítheti. Fontos a sok pihenés, a szabad időnkben se végezzünk megerőltető tevékenységeket. Ajánlott kerülni a stresszes helyzeteket, próbáljuk nyugodt körülmények között tölteni a napot. Alvásprobléma is felléphet, ezért már előző este ajánlott idejében lefeküdni. Reggel az ízületi panaszokkal élők végtagjai is sajoghatnak, a tünetek pedig egész nap fennállhatnak.

Az elmúlt napokban átvonult front igénybe vette a szervezetünket, legyengülhettünk, így fogékonyabbá válhattunk a kórokozókkal szemben is, érdemes erre ügyelnünk. A szabadtéri tevékenységek során vegyük figyelembe, hogy a szeles idő mellett a levegő is hűvös, hideg lesz, a hőérzet több fokkal a mért értékek alatt alakul. Öltözzünk rétegesen, a szél ráadásul jelentősen csökkenti a komfortérzetet is. A pollenterhelés már nem számottevő.