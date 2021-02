Humánmeteo: kellemetlen kettősfront érkezik

Kedden átmeneti szünetet követően ismét front érkezik, országszerte kettősfronti hatás érvényesül. Borongós, nyirkos, sokfelé csapadékos idő várható, északkeleten pedig a hőmérséklet is alacsonyan alakul. A megterhelő helyzet már napok óta tart, most pedig tovább fokozódhatnak a panaszok mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek körében. A tartós fronthatások igénybe veszik az immunrendszert is - fertőzésveszély alakulásáról a Meteo Klinika térképe nyújt bővebb információt.

Mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyeket megviseli a kedden érkező kettősfront. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokaknál jelentkezhet fejfájás, migrén, illetve az éjjel tapasztalt esetleges álmatlanság is rányomhatja bélyegét a hangulatunkra. Ingadozó lehet a vérnyomás is, a keringési panaszok pedig egészen a jövő hét elejéig fennállhatnak. Mi több, a hét közepétől extrém igénybevétel éri majd a szervezetet.

Napközben fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg tiszta víz formájában. Kerüljük a túlzottan zsíros és fűszeres ételeket, de törekedjünk az optimális C-vitamin-bevitelre, ezzel is támogatva immunrendszerünket. A szabadban a mért értékeknél kissé alacsonyabb a hőérzet, valamint sokfelé eső is rontja a komfortérzetet. A levegőben mostanra a mogyoró, az éger és a tiszafafélék pollenje is megtalálható. Bár ezek északon nem okoznak tüneteket, a déli országrészben viszont az enyhébb időben romlik az allergiahelyzet.