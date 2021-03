Humánmeteo: kellemetlen keddünk lesz

Kedden frontmentes lesz az idő, de reggel ismét sokfelé nyirkos lesz a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Ezt követően délután már mindenhol sok napsütésnek örülhetünk, és csapadék sem lesz. Sőt, melegszik az idő, 10 fok körül alakulnak a maximumok. De a szép idő ellenére is sokaknál jelentkezhetnek kellemetlen panaszok. Nagy a hőingás, ami igénybevételt jelent, és gyengíti az immunrendszert: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Migrén és ízületi gondok is jelentkezhetnek

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett enyhébb migrént, illetve nagyobb eséllyel koncentrálási panaszokat tapasztalhatunk. A figyelemzavarokkal összefüggésben csökken a teljesítőképesség, pedig az előző napok változékonyabb helyzete már így is kifáraszthatta szervezetünket. Sokaknál gyakori lehet a légszomj, a nyomottságérzés, reggel pedig ízületi és légzőszervi panaszok is jelentkezhetnek. Egyeseknél légszomj is felléphet átmenetileg, emellett az idősek és a szívbetegek számára különösen megterhelő ez az időszak.

Sokaknál jelentkezhetnek keringési problémák. Fotó: Getty Images

A reggeli, hűvösebb órákban vastagabb, réteges öltözet javasolt, de ez legyen jól variálható, mert délutánra sokat melegszik a levegő. Érdemes több időt a friss levegőn tölteni.

Az allergiások sajnos nem számíthatnak könnyű időszakra, a meleg, tavaszi időben továbbra is intenzíven szórja pollenjét a nyárfa és az éger is. Megakadályozhatjuk, hogy a virágpor bejusson a lakásba: délután egyáltalán ne szellőztessünk és használjunk vastagabb függönyöket a nyílászárók előtt!

A levegőminőség sokfelé romlik, főként a szélvédett részeken. A közlekedés során a napsütés lehet zavaró, emellett kissé szétszórt, és a szokottnál ingerültebb sofőrök is fokozzák a balesetveszélyt.