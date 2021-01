Humánmeteo: kellemetlen keddünk lesz

Kedden napközben front nem érkezik térségünkbe, de nem alakul kedvezően az élettani helyzet. A nyirkos, borongós időben lehangoltak lehetünk, reggel a megszokottnál álmosabban, fáradtan ébredhetünk. Csapadék elszórtan fordul elő, sokfelé lesz párás a levegő. Mindeközben a magasban melegedés kezdődik. A nagy változékonyság és a hőmérséklet ingadozása rendkívüli megterhelést ró az immunrendszerre; fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Fájó ízületekkel ébredhetünk

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett alvászavarok is jelentkezhetnek, emellett koncentrálási problémák és ok nélküli álmosság, fáradékonyság is jelentkezhet a fokozottan érzékenyeknél. A fáradtsága ellenére ingerlékenységet, akár ok nélküli stresszt is tapasztalhat, a tartós rosszkedv az egész közérzetére negatív hatással lehet. A fényhiány az idegrendszert is igénybe veszi.

Az alvásunk minőségét is ronthatja az időjárás. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Az ízületi panaszokkal élőket is megviseli a hideg és párás időszak, az érzékenyebbek ezért a reggelt egy kímélő átmozgatással indítsák, de az is jót tesz, ha folyamatosan melegen tartjuk a sajgó végtagokat.

A párás levegő kedvez a kórokozók terjedésének, ezzel együtt ha nem öltözünk megfelelően, akkor a megfázás veszélye is növekszik. A téli időszakban a szokottnál is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vitamin-utánpótlásra: fogyasszunk naponta legalább háromszor friss zöldséget és gyümölcsöt. A légszennyezettség a szél miatt jelentősen csökken, elsősorban a szélvédett területeken egészségtelen a levegő, például a Sajó völgyében.