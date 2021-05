Humánmeteo: kellemetlen hidegfront érkezik

Vasárnap egy átvonuló gyenge hidegfront és a beáramló hűvösebb levegő határozza meg az időjárási helyzetet. Gyenge hidegfronti hatást tapasztalhatnak tehát az arra érzékenyek. Kezdetben sokfelé lesz eső, zápor, de délután már egyre több helyen és egyre hosszabb naposabb időszakokra lehet számítani. Átmenetileg a megélénkülő széllel is számolni kell azonban. Az átvonuló idegfronthoz köthető panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az átvonuló hidegfront sokaknál okozhat kellemetlen panaszokat vasárnap. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök is megjelenhetnek - estétől várható ezek jelentősebb mérséklődése. A megszokottnál ingerlékenyebbnek, türelmetlenebbnek is érezhetjük magunkat. Megfelelő folyadékpótlással elősegíthetjük a fellépő tünetek enyhülését. Reggel ízületi fájdalmak jelentkezhetnek, ezeket kímélő tornával mérsékelhetjük felkelést követően. A zivatarok idején romolhat az asztmások állapota, de mások is tapasztalhatnak ilyenkor nehézlégzést, múló rosszullétet.

Ami a szabadtéri programokat illeti, folytatódik a változékony idő, többfelé szükség lesz az esernyőkre. Ennek függvényében a hőérzet is gyakran ingadozik, fontos tehát, hogy jól variálható, réteges öltözetben induljunk el otthonról. Az UV-sugárzás időben és térben is ingadozni fog, de a déli órákban a naposabb vidékeken eléri az erős fokozatot. A pollenterhelés közepes, a szárazabb időszakokban a pázsitfűfélék is erősebb tüneteket válthatnak ki az allergiások körében.