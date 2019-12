Humánmeteo: kellemetlen csütörtök jön

A Meteo Klinika előrejelzése szerint csütörtökön mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek körében jelentkezhetnek panaszok. Egyaránt felléphet fejfájás, migrén, valamint álmatlanság és egyéb alvászavarok. A változékony légköri helyzet mindenkit megvisel, de különösen a szív- és érrendszeri betegek számára nehéz ez az időszak.

Kettősfronti hatásra és erős szélre kell készülni holnap. Fotó: iStock

A következő napokban gyakran erős lesz a szél, ami az álmatlanság mellett ingerültséget is kiválthat. A gyerekek is élénkebbek, csintalanabbak lehetnek a megszokottnál. Jó hír ugyanakkor, hogy a csapadékos tájakon fokozatosan csökken a levegő szennyezettsége, és az elkövetkező időszakban nem is várható jelentős romlás e téren.

Ami az autós közlekedést illeti, országszerte találkozhatunk nedves, csúszós útszakaszokkal. Az élénk, akár erős szél szintén ronthatja a menetstabilitást, ezért fontos, hogy körültekintően, biztonságra törekedve vezessünk, ha a volán mögé ülünk.