Humánmeteo: kedvez az idő a vírusoknak

Pénteken kettős fronthatás érvényesül, a Dunántúlon ennek mértéke estétől fokozatosan gyengülni kezd - írja a Meteo Klinika. Arrafelé főként délelőtt, másutt azonban egész nap tapasztalhatunk keringési- és vérnyomásproblémákra, többek között vérnyomás-ingadozást és rosszullétet is. A szívbetegeket különösen megviselheti ez a megterhelő humánmeteorológiai helyzet. Ezen a napon tehát próbáljuk kerülni a nagyobb erőfeszítéseket igénylő tevékenységeket, ez igaz a szellemei és a fizikai igénybevételekre is. Emellett országszerte fejfájást és ingerültséget is tapasztalhatunk, ami a hangulatunkra is rányomja a bélyegét.

Az időjárás kedvez a vírusok terjedésének, így könnyen megbetegedhetünk. Fotó: Getty Images

Könnyen megbetegedhetünk

A szeles időben több fokkal csökken a hő- és komfortérzet, könnyen megfázhatunk. Mivel a légköri helyzet kedvez a vírusok terjedésének, továbbra is erősítsük az immunrendszerünket. A megnövelt vitaminbevitel fokozhatja védekezőképességet, elsősorban a C-vitamin-dózist növeljük meg, a fertőzések elkerülése érdekében pedig mossunk kezet gyakran és alaposan!

A közlekedés során többfelé vizes útszakaszokkal találkozhat, emellett erős oldalszél ronthatja a menetstabilitást. Az ingerlékeny, türelmetlen és figyelmetlen sofőrök tovább növelik a balesetveszélyt, emiatt érdemes a megszokottnál lassabban vezetni.