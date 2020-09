Humánmeteo: jön a változékony idő

Csütörtökön nem érkezik időjárási front térségünkbe, a frontérzékenyek emiatt nem tapasztalhatnak markáns tüneteket. Ezzel együtt azonban fokozatosan egyre változékonyabbá válik az idő, de még mindig meleg, kellemes idő lesz. Az időjárás hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A gyerekeket is megviselheti a változékony időjárás. Fotó: Getty Images

A frontjelentésben szereplő panaszok mellett amennyiben vérnyomásproblémákkal küzdünk, akkor a kialakuló légköri helyzet okozhat kellemetlen perceket. Nem várható hőség, a magasabb páratartalom hatására azonban melegebbnek érezhetjük a levegőt, mint amilyen az valójában. A fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, a keringési panaszokkal élők és a szívbetegek is pihenjenek sokat, különösen a melegebb déli órákban, a megerőltető tevékenységeket is inkább halasszák későbbre.

Fejfájást okozhat a szél

Az allergiások tünetei kissé erősödhetnek, ez főként a parlagfűfélékre érzékenyeket érinti. Az allergiások mossák gyakran a függönyöket, illetve próbálják elkerülni parkos, erdős részeket. A tejtermékek fogyasztása sem javasolt ebben az időszakban.

A helyenként élénk szél frissítőleg hathat, de ha fokozottan érzékenyek vagyunk, akkor enyhe fejfájást, nyugtalanságot tapasztalhatunk, a gyerekek is szétszórtabbak, figyelmetlenek lehetnek. A napos időszakokban javul a hangulat és a közérzet.