Humánmeteo: jön a sarki hideg

Hatalmas hideg légtömeg halmozódott fel Észak-Európa felett, ami keddre virradóan a Kárpát-medence felett is átrobog. Erős, viharos széllel sarkvidéki eredetű hideg zúdul be térségünkbe, emellett záporok, hózáporok is előfordulnak, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A viharos széllel érkező nagyon hideg levegő rendkívül erős terhelést jelent mindenki szervezetére, a frontérzékenyekére különösen - minderről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Jön a sarki hideg. Fotó: Getty Images

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetet, ami nem csak a frontra érzékenyeknél, hanem másoknál is okozhat panaszokat. Szinte mindenféle tünet megjelenhet: nagyon erős fejfájás, vérnyomás-ingadozás elsősorban kiugró értékekkel, szívpanaszok, ízületi és görcsös fájdalmak, idegesség, szorongás, alvászavarok, dezorientáltság, rosszullétek, pánikszerű és szorongásos tünetek, lehangoltság, energiátlanság, és jócskán gyengül az immunrendszer, növelve az egyébként is magas kockázatát a légúti fertőzéseknek. Egész nap megterhelő lesz a helyzet!