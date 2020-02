Humánmeteo: jön a melegfront

Csütörtökön a magasban melegedés zajlik, mely intenzív melegfronti tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok - olvasható a Meteo Klinika előrejelzésében. A vérnyomásproblémákkal élőknél vérnyomás-ingadozás, rosszullét is jelentkezhet, különösen a délnyugati és a délkeleti területeken. De a csökkent teljesítőképesség és a koncentrálási zavarok mások napját is megnehezítheti. Emellett erős szél rontja a helyzetet, ami szintén kiválthat fejfájást.

A melegfronti hatás miatt fejfájós lesz a csütörtök. Fotó: Jamie Grill/Getty Images

Az élénk légmozgás nyugtalanságot, ingerlékenységet is kiválthat, a gyerekek ilyenkor gyakran élénkebbek a megszokottnál, olykor kezelhetetlenné is válhatnak. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez ráadásul többeknél kialvatlanság is párosul, így összességében elmondható, hogy egy rendkívül megterhelő napnak nézünk elébe.

Az allergiásoknak fontos információhoz, hogy már elkezdődött a pollenszezon. A mogyoró, az éger és a tiszafafélék virágporának koncentrációjában emelkedés várható, így az arra érzékenyeknél felléphetnek mérsékelt intenzitású tünetek.

Az autóval közlekedők figyeljenek rá, hogy erős lökésekkel kísért oldalszél ronthat a menetstabilitáson. Érdemes lassabban, óvatosabban vezetni, nagyobb követési távolságot tartani.