Humánmeteo: jön a melegfront

Bár gyenge melegfronttal érkezik a péntek, akár komolyabb tünetek is felléphetnek az erre érzékenyeknél - olvasható a Meteo Klinika humánmeteorológiai előrejelzésében. Már reggel nehezen ébredhetünk, s napközben is jellemző lehet az álmosság, bágyadtság. A mostanában gyakori fényszegény időszak pedig még rosszkedvet is okozhat. Különösen azok figyeljenek, akik volán mögé ülnek, hiszen a front hatására lankad a figyelem, csökken a koncentráló képesség, emiatt tompulnak a reflexek is.

Aki volán mögé ül, fokozottan figyeljen. Fotó: iStock

Nemcsak a bágyadtságtól kell azonban tartania azoknak, akik végtagfájdalmakkal élnek, a szürke, párás időben az ízületi panaszok is fokozódhatnak. A nyirkos helyeken ráadásul a hőérzet is elmarad a mért értékektől, ezt érdemes réteges öltözködéssel kivédeni.

Elkerülhetetlenül érint azonban mindenkit a légszennyezettség romlása, főképp a szélvédett völgyekben élők számíthatnak arra, hogy megnő a szállópor légköri koncentrációjának aránya. Ilyenkor a szabadban való sportolás sem ajánlott, a kisgyerekekre, a légúti megbetegedésekkel élőkre és az asztmásokra pedig még jobban figyeljünk!