Humánmeteo: jön a hidegfront

A hidegfrontra érzékenyek fejfájásra, a szelesebb kisalföldi tájakon erősebb fejfájásra, emellett pedig enyhébb görcsös panaszokra is számíthatnak - írja a Meteo Klinika. Az arra hajlamosoknak ingadozhat a vérnyomása és enyhébb rosszullét is felléphet náluk. A szívbetegek pedig kerüljék a megterhelő feladatokat és a felesleges stresszel járó helyzeteket, a szabad idejüket pedig igyekezzenek pihenéssel tölteni. A tartós fényhiány miatt kezdetben továbbra is levertebbek, fásultabbak lehetünk a megszokottnál, illetve indokolatlan álmosság érzet is jelentkezhet. A rövid napos időszakokat is próbáljuk kihasználni, a teljesítőképességünk és a hangulatunk is sokat javulhat a napfénytől.

Ne csodálkozzunk, ha holnap fáj a fejünk. A hidegfront tehet róla. Fotó: iStock

A frontnak azért pozitív hatásait is tapasztalhatjuk: a szél egyre többfelé kisöpri a megülepedett, nyirkos levegőt. A légszennyezettség inkább már csak a szélvédett hegyvidéki völgyekben lehet magas, de a nap végére ott is javulásra van kilátás.

A közlekedést reggel még többfelé nehezíthetik ködfoltok, majd ezek várhatóan megszűnnek. A megerősödő szél miatt északnyugaton csökken a járművek menetstabilitása. Jó hír, hogy napközben javulnak a reflexek, csökken a reakcióidő.