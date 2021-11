Humánmeteo: izomgörcsöket okoz a nyirkosság

Kedden nem lesz front, ezért átmenetileg kedvező változások indulnak be a légkörben. Reggel azonban országszerte igen csípős lesz a levegő, a fagyzugos részeken akár -5 fokot is mérhetünk. Emellett sűrű köd is képződhet, de délutánra szerencsére mindenhol kisüt a nap. A tartósan frontmentes, időnként nyirkos időben tapasztalható panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Izomgörcsöket tapasztalhatunk kedden. Fotó: Getty Images

Izomgörcsök és alvásproblémák

A hideg reggeleken és a hűvös nappalokon könnyen megfázhatunk. Azimmunrendszerfolyamatos támogatása emiatt nagyon fontos: megnövelt vitaminbevitelre van szükségünk, ezen kívül a pihenésre is nagyon oda kell figyelnünk.

A hideg időben gyakoriak a kopásos jellegű ízületi bántalmak. Különösen reggel, de a tartósabban nyirkos helyeken napközben is jelentkezhetnek izomgörcsök, végtagfájdalmak. Napközben a naposabb időnek köszönhetően sokat javul a közérzet és a hangulat. Viszont álmosság és fáradtságérzet is jelentkezhet, de inkább csak a fokozottan érzékenyek körében. Ők az éjszaka folyamán alvásproblémákat is tapasztalhatnak.

A levegőminőségben további romlás várható, különösen a reggeli órákban, és a mélyebben fekvő, széltő védett völgyek térségében lesz ez jellemző. Séta, levegőzés alkalmával kerüljük a forgalmasabb csomópontokat, és lehetőség szerint válasszuk a gáztüzelést a fával és szénnel való fűtés helyett.

Legyünk óvatosak az utakon

A közlekedés során reggel ködfoltok ronthatják a látótávolságot, a ködösebb részeken gyorsan 100 méter alá csökkenhet a látástávolság. A balesetek elkerülése miatt vezessünk lassabban, tartsunk nagyobb követési távolságot! Napközben a napsütés lehet zavaró, jó, ha van kéznél napszemüveg.