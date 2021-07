Humánmeteo: ismét melegszik az idő

Pénteken országszerte frontmentes időre számíthatunk, pihenhet az elmúlt időszakban intenzív módon igénybe vett szervezet. A hőmérséklet a kellemes nyarat idézi, nem lesz se nagy hőség, se kellemetlen hűvös, és erős szél sem rontja a közérzetet. A kezdődő változást azonban már megérezhetik az arra fokozottan érzékenyek. A melegedő időben jelentkező tünetekről és a közelgő hőséggel szembeni védekezésről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Pénteken kellemes, pihentető időjárásra számíthatunk. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a hegyvidékek területén az arra érzékenyek körében főleg a délelőtt folyamán vérnyomás-ingadozás és enyhébb keringési panaszok léphetnek fel, de ezek jellemzően délutánra már megszűnnek. Ilyen esetekben délig próbáljuk kerülni a fizikai megerőltetést.

A kedvező humánmeteorológiai változást már éjszaka, azalvássorán is tapasztalhatjuk, a korábbi forgolódás, álmatlanság már nem lesz jellemző. Éppen ezért próbáljunk meg időben lefeküdni, hogy kellően kialudhassuk magunkat. Napközben már nem kell erős koncentrálási problémáktól tartani, a teljesítőképesség is sokat javul a hét elején tapasztaltakhoz képest, de egy-két nap múlva ezen a területen is romló tendencia lesz megfigyelhető.

Ami az allergiásokat illeti, ismét egyre romló tünetekkel kell számolniuk. Már a kender virágzása is elkezdődött, intenzívebb panaszokat azonban még csak a pázsitfűfélék és a csalánfélék okozhatnak. Az érintettek lehetőleg kerüljék most el a réteket, mezőket.