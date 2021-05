Humánmeteo: intenzív terhelést hoz a kettősfront

A behullámzó front hatására csütörtökön kettősfronti hatás érvényesül, ami már a nap elejétől kezdve okozhat meleg- és hidegfronti tüneteket is az arra érzékenyeknél. Borongós, hűvös, sokfelé szeles lesz a nap, amihez szórványos csapadék is társul - a panaszok az egész ország területén, egész nap jelentkezhetnek! A szokatlan hűvös megterhelést jelent az immunrendszerünknek is: az aktuális fertőzésveszélyről a Meteo Klinika térképén tájékozódhatunk!

A kettősfront megterheli a szervezetet, pihenjünk, amennyit csak tudunk! Fotó: Getty Images

Fejfájás, vérnyomás- és keringési problémák léphetnek fel, a tünetek a legtöbb helyen intenzívnek ígérkeznek. Egyre markánsabb lesz az igénybevétel, ami különösen azokat érintheti rosszul, akik vérnyomás-ingadozással küzdenek vagy szívbetegségben szenvednek. Átmenetileg a pihenés, ezenkívül a kiegyensúlyozott napirend oldhatja kissé a zavarokat, de teljesen megszüntetni valószínűleg nem tudjuk őket. Emellett egyre többen alvászavarokat is tapasztalhatnak. A figyelmetlenséghez, nyűgösséghez többeknél kialvatlanság is párosul, így összességében elmondható, hogy rendkívül megterhelő néhány napnak nézünk elébe. A szervezetet érő igénybevétel estétől kezd mérséklődni.

Jó hír az allergiásoknak

A szabadban ingadozó lesz a hőérzet, romlik a komfortérzet és növekszik a megfázásveszély. Réteges, az előző napoknál vastagabb öltözet javasolt, a szabadtéri programoknak nem kedveznek a körülmények. Öröm az ürömben, hogy a pollenterhelés átmenetileg jelentősen csökken.

A közlekedést többfelé nehezíthetik az esőtől, záporoktól nedvessé váló útszakaszok, amik területén jelentősen megnövekszik a féktáv. Tartsunk nagyobb követési távolságot, illetve vezessünk a megszokottnál is lassabban, óvatosabban, hiszen egy-egy intenzívebb csapadékgócban a látástávolság is hirtelen lecsökkenhet.