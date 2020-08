Humánmeteo: ingerlékeny vasárnap jön

Holnap nem érkezik front a Kárpát-medence térségébe, de folytatódik a változékony idő - írja a Meteo Klinika. Többfelé várható záporok, zivatarok kialakulása, amelyek hatására fülledté válik a levegő. Az idősek és a légúti megbetegedéssel küzdők körében légszomj és nehézlégzés jelentkezhet. Az asztmások állapota romolhat, ők zivatarok idején maradjanak zárt térben és lehetőség szerint kerüljék a fizikailag és szellemileg megterhelő tevékenységeket.

A változékonyság többeknél okoz vérnyomásproblémákat: gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, a fokozottan érzékenyeknél intenzív tünetek is jelentkezhetnek. A több napon át tartó felhős, csapadékos idő miatt a hangulat és a közérzet is jelentősen romlik. A szelesebb tájakonfejfájásjelentkezhet, és nyugtalanság, ingerlékenység lesz jellemző.

Az UV-sugárzás a borult, csapadékos tájakon gyenge, a napos területeken erős lesz. Az pollenterhelés magas, a parlagfű okozza a legtöbb panaszt; az allergiásoknak ajánlott kerülni az erdőket, réteket. A közlekedés során zivatarokra kell készülni, a nedvessé vált utakon megnő a féktáv és az időnként megélénkülő szélben csökken a menetstabilitás. A balesetek elkerülése érdekében tartsunk nagyobb követési távolságot és vezessünk a megszokottnál lassabban.

Esős, de meleg lesz a vasárnap

Holnap az északi megyékben eleinte felhős idő várható, majd ott is, mint másutt, sok fátyol-, és gomolyfelhő zavarja a napsütést - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Összességében többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, amiket felhőszakadás is kísérhet. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül, de intenzívebb csapadékhullás idején erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.