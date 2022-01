Szombaton észak felől ér el minket egy gyenge melegfront. Hatására megnövekszik a felhőzet, és főleg a nap második felében, valamint éjszaka vegyes halmazállapotú csapadék is eshet. Kissé visszaesik a hőmérséklet, északkeleten lehet hidegebb.A frontátvonuláshoz köthetően fellépő negatív hatásokról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy sokan tapasztalhatnak migrénes fejfájást, melyet az élénk, olykor erős szél még tovább fokoz., valamint felerősödhetnek a különféle gyulladásos panaszok. Délután a felhősebb idő kissé kedvetlenebbé is teheti az érzékenyebbeket. Hajnalban sokfelé intenzív kopásos ízületi panaszok is felléphetnek, az érintetteknek javasolt egy kímélő tornával kezdeni a napot.

Bonyolítja a helyzetet, hogy, azaz nem is nagyon lesz szünet a kétféle állapot között! A következő napokban is rendkívül változékony időben lesz részünk, így ajánlott felkészíteni szervezetünket a folyamatos igénybevételre. A nap első felében még kisüthet a nap, délután a felhők miatt már alacsonyabb hőérzet lesz jellemző. Estétől északon csapadék is előfordul. Réteges öltözet javasolt! A szeles vidékeken jobb a levegőminőség, de a szélvédett völgyekben megemelkedhet a szállópor koncentrációja.