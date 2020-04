Humánmeteo: ingerlékeny szerda jön

Holnap nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben, így a frontérzékenyek szervezete kicsit fellélegezhet - írja a Meteo Klinika. Megszűnnek az esetleges görcseik, emésztési panaszaik, és javulást tapasztalhatnak a közérzetükben. A keringési panaszok azonban még mindig egész nap fennállhatnak, és ez a következő napokra is igaz lehet. A hőérzetünk és a komfortérzetünk várhatóan ingadozó lesz, az élénk szél is csökkenti pár fokkal az érzett hőmérsékletet. Ha érzékenyek vagyunk rá, ingerlékenyek lehetünk, illetve a fejfájásra hajlamosak is készüljenek: lehet, hogy megszenvedik a szerdát.

Ingerlékenyek lehetünk szerdán. Fotó: Getty Images

Amennyiben érzékeny, fehér a bőrünk, 11 és 16 óra között csak úgy tartózkodjunk huzamosabb ideig a napon, hogy előtte bekentünk magunkat fényvédővel. Fontos hír az allergiásoknak, hogy a pollenek közül jelenleg a nyárfa és a nyírfa okozza a legintenzívebb tüneteket.

A közlekedést erős napsütés nehezítheti, ami különösen napkelte és napnyugta idején lehet zavaró. A viharos szél mellett kissé tompábbak lehetnek a reflexeink, vezessünk lassabban a megszokottnál, és tartsunk megfelelő követési távolságot.