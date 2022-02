Humánmeteo: ilyen panaszokat tartogat a hétfő

Hétfőn nem érkezik front a térségünkben, de kettősfronthoz hasonló lesz a légköri helyzet. Ismét megnövekszik a felhőzet, kissé visszaesik a hőmérséklet, és elvétve gyenge eső is kialakulhat. Nehezen indul tehát a hét, óráról órára fokozódó tünetekkel lehet számolni. Az ilyenkor tapasztalható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fotó: Getty Images

Állandósulhatnak a tünetek

Amennyiben fokozottan érzékenyek vagyunk akár a meleg-, akár a hidegfrontra, akkor gyengébb migrént, illetve görcsös fejfájást is tapasztalhatunk. A tünetek a keleten élők körében jelentkezhetnek a leghosszabb ideig. Emellett keringési probléma, vérnyomás-ingadozás, kisebb rosszullét is jelentkezhet, napközben pedig állandósulhatnak a tünetek. A panaszok megszűnése estére sem várható, sőt akár további erősödés is előfordulhat.

A tartós változékonyság, a gyakran változó légköri helyzet azokat is megviselheti, akik nem kifejezetten frontérzékenyek. A szabadban romlik a komfortérzet, a szeles tájakon az érzett hőmérséklet több fokkal a mért értékek alatt alakul.

Átmenetileg javul az allergiások helyzete

A mogyoró, az éger és a tiszafafélék pollenje most kissé csökken, de az allergiahelyzet javulása csak átmeneti. A közlekedők dolgát megnehezíti a csökkent figyelem és a szétszórtság. Az utakon csökkent reakcióidővel, illetve tompább, figyelmetlenebb sofőrökkel kell számolnunk, vezessük óvatosan.