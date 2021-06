Humánmeteo: ijesztő tünetekkel gyötör a fülledtség

Holnap sem érkezik front, de fokozódik a szervezetét érő terhelés. A napsütéses órák mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz jellemző, és többfelé lehet majd zápor, zivatar - utóbbinál viharos széllökés is előfordulhat. Növekszik a páratartalom, fülledtnek érezhetjük a levegő. A párás idő által okozott ilyen jellegű tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett főként a fülledtség és a kánikula okozhat panaszokat, különösen abban az esetben, ha keringési problémákkal küszködünk. Ebben az esetben már a délelőtti óráktól vérnyomás-ingadozást, rosszullétet és légszomjat is tapasztalhatunk, és a tünetekre még este is számítani kell. A zivatarok idején az asztmások állapotában átmeneti romlás állhat be.

Fennáll a napszúrás, leégés veszélye

A szabadtéri programok során ügyeljünk arra, hogy az érzett hőmérséklet még a mért, 30 fok körüli értékeknél is több fokkal magasabb lesz, a tűző napon akár napszúrást is kaphatunk. Szellős, de jól takaró ruhadarabokat viseljünk, amik az erős, nagyon erős UV-sugárzástól is óvják a bőrünket, a déli órákban pedig lehetőleg ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon.

Pénteken is meleg lesz. Fotó: Getty Images

Az UV-sugárzás a napos tájakon a déli órákban meghaladja az erős, sőt, több helyen a nagyon erős fokozatot, a bőr már 15-20 perc alatt is megpirulhat, ha érzékenyek vagyunk, akkor akár le is éghetünk. Különösen figyeljünk a gyerekekre, ők hajlamosak megfeledkezni minderről, nagyon könnyen leéghet a bőrük! Magas, legalább 40-es faktorszámú fényvédő krémek használata javasolt, fürdőzés esetén lehetőleg vízálló változatban.

A pollenterhelés változékony, az utak balesetveszélyesek

A pollenterhelés időben igen változékony lesz, a záporokat, zivatarokat követően 1 órával ugyanis minimálisra csökkenhet a levegő pollentartalma. Ezen kívül azonban a csalán és a pázsitfű pollenkoncentrációja eléri a nagyon magas szintet. Az allergiásoknak most nem javasolt a szabadban sportolni, és ajánlott mindennap hajat mosni.

A közlekedésben a záporok, zivatarok területén csúszóssá, nedvessé váló utak komoly baleseti veszélyforrást jelentenek - akár felhőszakadás, jégeső is lehet. A megnövekedett féktávolság miatt nagyobb követési távolság és a sebesség mérséklése ajánlott, nem árt óvatosnak lenni a vízátfolyásokkal sem! A tűző napon hagyott jármű könnyen felforrósodhat, ne hagyjunk semmilyen élőlényt az utastérben még rövid időre se!