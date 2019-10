Humánmeteo: így visel meg az óraátállítás

Vasárnap nem érvényesül fronthatás, de a melegedés és a nagy napi hőingás miatt nem pihenhet szervezetünk - figyelmeztet a Meteo Klinika. A hajnal hűvös lesz, ami miatt kopásos jellegű ízületi bántalmakkal ébredhetünk, és ezek a panaszok napközben is tartósan fennállhatnak. A fokozottan érzékenyek napközben enyhe melegfronti tüneteket, kisebb koncentrálási problémákat tapasztalhatnak. Ebben az esetben élénkítésre a kávé helyett a teát válasszuk.

Alvászavarok jelentkeznek

A téli időszámításra való átállás szintén okozhat humánmeteorológiai panaszokat. Keringési és vérnyomásproblémák, alvászavarok, napközben is álmosság léphet fel, emiatt pedig csökkenhet a teljesítőképesség is, a hangulata is rosszabb lehet. Ha ezt tapasztaljuk, akkor érdemes időben elaludni, és az új időszámításhoz időzített ébredés is jót tehet, az étkezésben is próbáljunk igazodni az egy órával eltolódott napirendhez.

Az óraátállítás sokaknál okozhat alvászavarokat. Fotó: iStock

Úgy tűnik, hétfőtől hosszabb időre búcsút inthetünk a melegnek, ezért ajánlott ma még minél több időt a friss, szabad levegőn tölteni, a napsütés mellett kellemes hőmérsékletekre számíthatunk. Igazi kirándulóidő várható, kedveznek a körülmények az aktív pihenésnek.

A pollenszint alacsony, a légszennyezettség jellemzően közepes, de a nagyobb városokban elérheti a magas szintet.

A közlekedést a reggeli pára és köd, illetve az óraátállítás veszélyezteti. Az ingerlékeny sofőrök fokozhatják a balesetveszélyt, és amennyiben koncentrálási problémákat vagy tompa reflexeket tapasztalunk, mindenképpen tartsunk egy rövid pihenőt!