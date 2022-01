Humánmeteo: így kínoz meg a hidegfront vasárnap

Vasárnap észak felől hidegfront érkezik, és a frontra érzékenyek már előtte is tapasztalhatnak kellemetlen humánmeteorológiai tüneteket. Éjjel a felhős időben többfelé lehet vegyes halmazállapotú csapadék, majd napközben már hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A szél viharossá fokozódik, ami sok panaszt felerősíthet. A viharos szélhez és a fronthoz kapcsolódóan jelentkező tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A vasárnap érkező hidegfront sokakat megviselhet. Fotó: Getty Images

Izomgörcsök, hasi panaszok, feszültség

A fronthoz köthetően görcsös eredetű fejfájás, illetve akár erős migrén léphet fel, melyet a megerősödő, helyenként viharos lökésekkel kísért szél is fokozhat. Mindemellett izomgörcsök, hasi panaszok jelentkezhetnek, többen ingerültek, feszültek lehetnek. A keringési rendszer panaszaival élőknél, a vérnyomásproblémával küzdőknél rosszullét jelentkezhet, és a szívbetegek panaszai is erősödhetnek. A görcsös bántalmak felerősödésével összefüggésben egyes kismamáknál esetleg nagyobb fájdalmak is jelentkezhetnek.

A közlekedésben az erős, olykor viharos lökésekkel kísért szél csökkenti a járművek menetstabilitását, a záporok területén nedvessé váló útburkolaton pedig megnövekszik a féktáv. A balesetek elkerülése érdekében tartsunk nagyobb követési távolságot, vezessünk lassabban és körültekintőbben! A levegőminőség jó, a szél miatt nem tudnak felhalmozódni a káros anyagok.