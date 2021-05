Humánmeteo: így hat ránk a szeles idő

Kedden a szél, a szokatlanul hűvös idő, és keleten a párás levegő határozzák meg az élettani helyzetet, így nem számíthatunk arra, hogy korábbi panaszaink jelentősen mérséklődnének. A csapadékhajlam ugyan átmenetileg gyengül, de az ilyenkor szokásosnál 5-8 fokkal is hűvösebb lesz, ráadásul az esőt is több helyen kísérik erős széllökések. A szervezetünk most sem tud kellőképpen pihenni, regenerálódni. Az erősen szeles, hűvös idő a szervezetünk védekezőképességét is próbára teszi: fertőzésveszély térkép a Meteo Klinikán!

Szeles, esős időre számíthatunk, ami a szervezetünket is megterheli majd. Fotó: Getty Images

Elviselhetetlen fejfájás gyötörhet

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett például a fejfájásunk is tartós, és egyre elviselhetetlenebb lehet. Amennyiben érzékenyek vagyunk a szélre, akkor továbbra is alvásproblémákkal küzdhetünk: a nyugtalan éjszaka másnap aztán a teljesítményére is rányomhatja bélyegét, éppen ezért próbáljunk lefekvés előtt nyugodt körülményeket teremteni a hálószobában, és a vacsorát se hagyjuk késői időpontra. Próbáljuk tudatosan kerülni a stresszt, tervezzük meg előre a napirendünket.

A szabadtéri tevékenységek során rendkívül zavaró szélre kell készülni, sokfelé akár viharos lökések is lesznek. A szél több fokkal csökkenti az érzett hőmérsékletet és alacsony komfortérzetet is okoz. Keleten az esernyőkre is szükség lesz.

A szabadban a napos déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, fontos, hogy megfelelően óvjuk bőrünket a káros sugarak ellen. Használjunk 30-40-es faktorszámú fényvédő szereket - ne feledjük, hogy a hűvös időben is le lehet égni az ilyen napállás mellett.

Az allergiásoknak jó hír, hogy a hűvös, csapadékos időben a levegő pollentartalma többfelé jelentősen csökkent, de a napos délutánon ismét egyre több virágpor lesz a levegőben. A közlekedést az erős széllökések tehetik nehezebbé, vezessünk lassabban, nagyobb figyelemmel.