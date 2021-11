Humánmeteo: idegtépő lesz a péntek

Pénteken napközben nem érkezik front a térségünkbe, de nem alakul kedvezően az élettani helyzet. Sokfelé tartósan párás marad az idő, ködfoltok is képződnek - inkább csak északnyugaton süthet ki hosszabb időre a nap. Esőre jellemzően a keleti országrészben lehet számítani, ennek ellenére országszerte csak kissé javul a helyzet a csütörtöki frontátvonuláshoz képest. A kettősfront után fellépő tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Ingerlékenyek, stresszesek lehetünk pénteken. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Az esti hidegfront még pénteken reggel és délelőtt is okozhat tüneteket a fokozottan érzékenyeknek, ők elsősorban görcsös fejfájásra és hasi görcsökre készülhetnek. A nyirkos, borongós időben kedvetlenek, lehangoltak lehetünk, ne csodálkozzunk, ha reggel álmosan, fáradtan ébredünk.

Ingerlékenység és fáradékonyság

Mindeközben a magasban melegedés kezdődik, ami miatt alvászavarokat tapasztalhatunk, emellett a fokozottan érzékenyeknél koncentrálási problémák és ok nélküli álmosság, fáradékonyság jelentkezhet. Ingerlékenyek, stresszesek is lehetünk, ez pedig az egész közérzetünkre negatív hatással lehet. Az ízületi panaszokkal élőket szintén megviseli a hideg és párás időszak: amennyiben mi is érintettek vagyunk, továbbra se hanyagoljuk el a reggeli, kímélő átmozgatást, de az is jót tesz, ha folyamatosan melegen tartjuk a sajgó végtagokat.

A nyugalomba jutott levegőben, főleg északkeleten tovább növekszik a szennyezőanyagok koncentrációja. A nitrogén-oxidok és a PM10 mennyisége főleg a forgalmasabb csomópontokban lépheti át az egészségügyi határértéket.