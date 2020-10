Humánmeteo: hűvös vasárnap jön

Többfelé képződhetnek pára- és ködfoltok vasárnap reggelre. A nyirkos, hűvös körülmények hatására sokan sajgó végtagokkal, erős ízületi fájdalmakkal ébredhetnek. Ahogy azonban feloszlik napközben a köd, hosszú idő óta végre kisüthet a nap is. A hűvös idő negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Vasárnap reggelre sokfelé pára- és ködfoltok képződhetnek. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a hideg reggelen többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, különösen a szélvédett tájakon. A tartósabban borús, szürke és kellemetlenül hideg területeken ezen felül a hangulatunk is romolhat, illetve többeknél fokozódhat a görcshajlam is. A mostani időjárás kedvez a légúti fertőzések terjedésének, magasabb tehát most a megfázás veszélye is. Éppen ezért fontos, hogy fogyasszunk rendszeresen minél több zöldséget és gyümölcsöt. A szezonját élő sütőtök például kifejezetten értékes ásványianyag- és vitamintartalommal bír.

Öröm az ürömben, hogy a napsütés sokat javíthat a hangulaton és a közérzeten, illetve a levegő is felmelegszik kissé. Érdemes tehát kihasználni az alkalmat szabadtéri elfoglaltságokra, sportolásra.