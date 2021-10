Humánmeteo: hűvös szombat jön

Szombaton hajnalra ismét többfelé képződik köd, amely helyenként hosszabb ideig megmaradhat. Ezzel együtt délután országszerte órákra kisüt a nap, humánmeteorológiai panaszok azonban a csendes időben is előjöhetnek. A frontmentes, de megterhelő időjárási helyzet hatásáról és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szombaton is hűvös idő várható, ezért fontos a kellően meleg öltözék. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy már ébredéskor többen tapasztalhatnak végtagfájdalmakat, ízületi merevséget. Ez ellen használhat, ha óvatosan megtornáztatjuk a fájó részeket, illetve folyamatosan melegen tartjuk végtagjainkat. Napközben is jellemző lehet az álmosság, bágyadtság. Lankad a figyelem, csökken a koncentrációs képesség. A vérnyomás most csak kisebb mértékben ingadozhat, de délelőtt az arra hajlamosak körében ezek a panaszok is felerősödhetnek.

Hideg lesz a korai órákban, a nyirkosság pedig tovább ront a hőérzeten. Öltözködjünk tehát vastagon, rétegesen. A nyugalomba jutott levegőben a szállópor-koncentráció is megemelkedhet a reggeli órákban, különösen a nagyvárosok forgalmasabb csomópontjaiban. Lehetőség szerint kerüljük ezeket a területeket.