Humánmeteo: hűvös szerda jön

Szerdán a légköri frontok elkerülik térségünket, markáns változás nem várható, de a légköri helyzet egyre több tünetet válthat ki. Az ország nagy részén csak kevés napsütésben bízhatunk, a fényszegény órák ronthatják a hangulatot, emellett reggel többfelé nyirkos, ködös lesz az idő. Az átlagosnál 8-10 fokkal hidegebb időben jelentkező tünetekről és az alkalmazható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Felhős, hűvös időre számíthatunk szerdán, amely sokak szervezetét megterheli. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy elsősorban az ízületi panaszokkal élők ébredhetnek nyűgösen, végtagfájdalmaik fokozódhatnak. A tünetek enyhítése érdekében a sajgó ízületeket mozgassuk át egy kímélő tornával a nap kezdetén. A ködös, párás területeken a nyirkosság a hőérzeten is ront, ennek hatására jelentősen romolhat a komfortérzet. A párásság napközben helyenként hosszabb ideig is megmaradhat.

A szív- és érrendszeri panaszokkal élők számára is nehéz ez az időszak. Gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás, emellett szédülés, légszomj is felléphet. Afejfájásmost szinte mindennapos tünet, a görcsös típusú tünetek fokozódására kell készülni.

A légszennyezettségben kisebb romlás várható, elsősorban az Északi-középhegység térségében és a főváros környékén a szélvédett részeken dúsulhat fel a levegő szállópor-koncentrációja. A sétához válasszuk inkább a kevésbé forgalmas helyeket, kerüljük el a zsúfoltabb belvárosi csomópontokat, kisgyerekeket pedig lehetőleg egyáltalán ne levegőztessünk hosszabb ideig. A szeles vidékeken azonban jó a levegőminőség.