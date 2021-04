Humánmeteo: hűvös csütörtök jön

Csütörtökön nem várható számottevő fronthatás, de az átlagosnál hűvösebb időben a hidegfrontra érzékenyek panaszai felerősödhetnek. A csapadékhajlam kissé csökken, ezzel együtt még előfordulhatnak záporok, és a szél is csak lassan veszít erejéből. A napok óta tartó terhelést már nehezen viseli a szervezetünk. A szokatlan hideg és a gyakori frontátvonulás gyengíti az immunrendszerünket: a fertőzésveszély alakulásáról a Meteo Klinika térképe tájékoztat.

A hűvös időben felerősödhetnek a hidegfrontra érzékenyek panaszai. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan fejfájást, enyhébb izomgörcsöket tapasztalhatnak, illetve a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők fájdalmai is fokozódhatnak. A sajgó végtagokat ajánlott reggel és napközben is többször tehermentesen átmozgatni. Az alvásproblémák nem szűnnek meg teljesen, csak átmenetileg mérséklődnek, és emiatt ismét fáradtnak érezhetjük magunkat napközben, valamint a teljesítőképesség is alacsony. A fényhiány főként az északkeleti országrészben élőknél okozhat lehangoltságot, kedvetlenséget.

Ezekben a napokban nagyon fontos a réteges öltözködés. Különösen a hajnali órákban magas a megfázásveszély, de a hűvösebb, borongósabb tájakon napközben is alacsony marad a hő- és komfortérzet. Élénk, helyenként erős szél is társul az alacsonyabb hőmérséklethez, ami még kellemetlenebbé teszi a szabadban tartózkodást, és ingerlékennyé, nyugtalanná tehet sokakat.

Az UV-sugárzás a felhős időnek köszönhetően mérsékelt marad, csupán kevés helyen és rövid ideig közelítheti meg az erős fokozatot. Az allergiásoknak továbbra is mérsékeltek maradnak a tüneteik, de a következő napokban kisebb romlás várható a pollenhelyzetben.