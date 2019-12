Humánmeteo: holnap is marad a fejfájós idő

Vasárnap erős széllel folytatódik a hidegebb levegő beáramlása, napközben országszerte hidegfront jellegű hatás érvényesül - jelenti a Meteo Klinika. Az érzékenyebbeknél görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök még ezen a napon is megjelenhetnek, de az élénk, többfelé erős lökésekkel kísért szél másoknál is hasonló tüneteket válthat ki. Sok folyadék (lehetőleg ásványvíz vagy meleg zöldséglevesek) fogyasztásával javíthatunk a helyzeten, de az is jót tehet, ha napközben többször megmasszírozzuk a halántékunkat. Emellett azt is észrevehetjük magunkon, hogy a megszokottnál ingerlékenyebb, türelmetlenebb vagyunk - ezt ellensúlyozandó próbáljuk kerülni a felesleges stresszel járó helyzeteket. A nap elején ízületi fájdalmakat tapasztalhatunk, amik a következő napokban várhatóan tovább erősödnek és tartóssá válnak.

A beáramló hűvösebb levegő görcsös fejfájást, izomgörcsöket okozhat. Fotó: iStock

Csalóka napsütés

A szabadtéri tevékenységek idejére öltözzünk vastagon, rétegesen, a sok napsütés ellenére ugyanis igen alacsonyan alakul a hőérzet, az erős szél rontja a komfortérzetet is. Sapkával, sállal védekezzünk a megfázás ellen, fontos, hogy a fülünket is takarjuk el. A kevésbé szeles északkeleti vidékeken azonban jól felöltözve ajánlott sétát tenni a friss, tiszta levegőn, a napsütés hatására javulhat a hangulatunk is, emellett a napfény segít a D-vitamin képződésében is.

Jó hír, hogy az erős légmozgás hatására továbbra sem tudnak felhalmozódni a káros anyagok, már északkeleten is kitisztult a levegő, és jelentős romlás a nap folyamán nem várható.

A közlekedést elsősorban a Dunántúlon és a középső országrészben nehezíthetik erős széllökések, amelyek jelentősen ronthatják a járművek menetstabilitását. Napközben a türelmetlen, ingerlékeny sofőrök miatt is megnő a balesetveszély, tartsunk nagyobb követési távolságot!