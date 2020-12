Humánmeteo: hirtelen jön a meleg

Szombaton nem érkezik front térségünkbe. Egy, az országtól nyugatra elhelyezkedő hullámzó frontrendszer előterében ugyanakkor az erős délkeleti széllel az átlagosnál több mint 10 fokkal melegebb levegő áramlik fölénk. Az extrém melegedés melegfrontot jellemző tüneteket okoz az érzékenyek körében. A rendkívüli meleg hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentésében tájékozódhat. A fokozódó szélterhelés tovább ront a helyzeten.

Szombaton gyors melegedésre számíthatunk, ami sokaknál okoz majd panaszokat. Fotó: Getty Images

A délutáni időszakban a délkeleti tájakon 15 fok sem kizárt. A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett vérnyomás-ingadozásra, keringési panaszokra is számítani kell, emellett az elalvás is nehezebbnek bizonyulhat a megszokottnál. A szél tovább fokozza a tüneteket, emellett stresszt, nyugtalanságot és ingerlékenységet okoz. Az emésztési problémák szintén fokozódnak, ezért most mindenképpen kíméljük emésztőrendszerünket, kerüljük a zsíros, nehéz ételek fogyasztását.

A szabadtéri tevékenységeknek kedvez az idő, csapadék nem várható. A hő- és komfortérzeten az erős szél sokat ront, ne feledkezzünk meg tehát az évszaknak megfelelő öltözetről.