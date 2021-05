Humánmeteo: hidegfronttól fájhat a fejünk

Pénteken egy hidegfront fejti ki hatását, az arra érzékenyek panaszai egész nap erősek lehetnek. Felhős, sok helyen csapadékos idő lesz, ráadásul ismét erős szélre is számítani kell. Nem lesz kellemes az idő, a panaszok most is megszaporodhatnak. A hidegfront hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hidegfront és a szél sokaknál fejfájást okozhat pénteken. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett országszerte fejfájásra, a görcsös panaszok erősödésére számíthatunk, illetve vérnyomás-ingadozás is előfordulhat az arra hajlamosak körében. Tartósabb tüneteket tapasztalhatnak a szélre érzékenyek. Ebben az esetben továbbra is alvásproblémákkal küzdhetünk, ahogy egész héten ez a jellemző. Napközben erős fejfájást is okozhat a légmozgás.

h i r d e t é s

Az erős szél miatt a szabadban erősen romlik a hőérzet, a mért értékeknél akár 8-10 fokkal is hidegebbnek érezhetjük a levegő hőmérsékletét. Napközben is fontos tehát a kellően meleg, réteges, illetve szélálló öltözet. A változékony idő pozitív hatása, hogy kitisztul a levegő, és ez a pollenekre is érvényes. Az allergiásoknak nem kell tehát panaszaik felerősödésétől tartaniuk, sőt, átmenetileg jelentősen mérséklődhetnek a tünetek.