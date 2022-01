Humánmeteo: hidegfront nélküi fronthatás pénteken

Péntekre a hidegfront elhagyja térségünket, az erős szél azonban fennmarad, és tovább szállítja térségünkbe a hideg levegőt. A hétvégén a mínusz 10 Celsius fokos reggel sem lesz ritka, és napközben sem lesz melegünk. Fontos, hogy kíméljük a szervezetünket, amennyire csak lehet! A szeles, egyre hidegebb időben tapasztalható tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Pénteken görcsösfejfájásjelentkezhet az arra érzékenyeknél. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a hidegfront ugyan elvonult, ennek ellenére a front mögött is jelentkezhetnek panaszok. Ilyen esetben erős görcsös fejfájással ébredhet, ami akár egészen estig is kitarthat - különösen az erősen szeles vidékeken lesz ez jellemző. A fejfájás lüktető jelleget is ölthet, akár a munkavégzést is ellehetetlenítve. A keringési panaszok szintén megszaporodnak ilyenkor, és az elmúlt órákban tapasztalt vérnyomás-ingadozás esetében sem várható, hogy ritkábbá válnának vagy megszűnnének.

Az ízületesek egyre rosszabb helyzetre készüljenek: a fagyos időben minden nap tapasztalhatnak végtagfájdalmakat, és nem csak a reggeli órákban. Mivel nagy terhelés éri a szervezetét, ezért fontos, hogy minden szabad percet pihenéssel töltsön, és a felesleges igénybevételeket elkerülje. Aludja ki magát, a stresszt is próbálja most kiiktatni az életéből.

Nagy lesz a szél, ami jelentősen rontja az érzett hőmérsékletet, és a komfortérzetet is csökkenti. A szélálló ruhadarabok mellett a vastag, réteges öltözetre is ügyeljünk. Jó hír viszont, hogy a szeles időnek köszönhetően jelentősen tisztul a levegő!