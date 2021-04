Humánmeteo: hidegfront miatt görcsölhetünk

Pénteken egy átvonuló hidegfront alakítja az időjárási helyzetet: egész nap felhős lesz az ég, szórványosan eső és záporok is várhatók, ráadásul északnyugatira fordul és megerősödik a szél is. Tartós, jelentősebb lehűlés kezdődik - a front szervezetünkre gyakorolt hatásáról és a kellemetlen tünetek kezeléséről a Meteo Klinika Frontjelentése adhat részletes tájékoztatást.

Az átvonuló hidegfront görcsös fájdalmakat hozhat magával. Fotó: Getty Images

A szívbetegek legyenek óvatosak

Az arra érzékenyek országszerte tapasztalhatnak görcsös fejfájást, illetve egyéb görcsös panaszokat. A tünetek várhatóan a nap második felében lesznek a legintenzívebbek. Fontos megemlíteni továbbá, hogy a szívbetegek állapota is romolhat - ha ön is érintett, akkor napközben próbálja kerülni a megerőltető tevékenységeket! Többfelé párás, fülledt lesz a levegő, a légzőszervi megbetegedésekben szenvedők ezért nehézlégzést tapasztalhatnak. Az idősek, a keringési és vérnyomáspanaszokkal élők, valamint a szívbetegek egész nap tartózkodjanak zárt helyen, kerüljenek mindenféle fizikai megerőltetést, a déli órákban pedig pihenjenek le.

A sokfelé erős szél zavarólag hathat, emellett csapadékra is készülni kell, ajánlott magunkkal vinni az esernyőt! A hőérzet és a komfortérzet is romlik. A pollenterhelés a nap második felétől csökkenni kezd. A közlekedésben az ingerlékeny, türelmetlen sofőrök miatt is növekszik a balesetveszély, illetve esőtől nedves, csúszós útszakaszok is előfordulhatnak. Vezessünk mindig az útviszonyoknak megfelelően!