Humánmeteo: hidegfront miatt fájhat a fejünk

Csütörtökön déltől eleinte csak a Dunántúlon, majd fokozatosan máshol is hidegfront érezteti hatását, egyre erősödő intenzitással. A front előtt még napsütés lesz, illetve kellemes tartományba emelkedik a hőmérséklet: 23-26 fokot mérhetünk. A nap második felében azonban jelentősen romlik a helyzet. A front előtti, majd a front érkezésekor jelentkező tünetekről és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Csütörtökön egy érkező hidegfront sokaknál kellemetlen panaszokat okozhat. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy többeknél jelentkezhet fejfájás, migrén, amit az élénk, a Kisalföldön estétől erős szél tovább fokoz. A hirtelen változás megterhelő lehet a szervezet számára, különösen a szív- és érrendszeri betegségekkel, vérnyomáspanaszokkal élők tapasztalhatnak kellemetlen humánmeteorológiai tüneteket. Többfokos lehűlés kezdődik, estétől az ízületi bántalmakkal élőknél is egyre erősebben jelentkezhetnek a jellemző panaszok. Emellett jelentősen fokozódik a görcshajlam is, az izom- és hasi görcsök mellett a kismamáknál is felléphetnek erőteljesebb görcsök, ezért ajánlott kerülni a megerőltető tevékenységeket.

Ami az allergiásokat illeti, a parlagfű pollenje magas koncentrációban van már jelen a levegőben, erős panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél. Az orrfolyáson, orrduguláson kívül könnyezés, nehézlégzés, torokkaparás jelentkezhet. A szeles tájakon fokozódhatnak a tünetek. Javasolt, hogy az érintettek lehetőleg maradjanak zárt térben, a parkos területeket, mezőket pedig továbbra is kerüljék. Öröm az ürömben, hogy a front mögött csökkenni fog a pollenszint.