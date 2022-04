Pénteken észak felől egy gyenge hidegfront érkezik térségünkbe, emiatt megnövekszik a felhőzet, itt-ott kisebb eső is lehet. A front mögött többfelé megerősödik a szél és lehűlés veszi kezdetét! A fontátvonulás okozta igénybevétel miatt jelentkező tünetekről és a megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A hidegfront görcsös fejfájást okozhat az arra érzékenyeknél. Fotó: Getty Images

Meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy az északi tájakon már reggeltől mérséklődnek a melegfrontra, illetve a melegedésre érzékenyek panaszai. Amennyiben errefelé él, akkor megfigyelheti, hogy a migrénes fejfájás helyét nagy eséllyel a görcsösfájdalomveszi át, valamint a gyulladásos ízületi bántalmak is kezdenek mérséklődni.

h i r d e t é s

Ugyanakkor a nap végére országszerte enyhe görcsösfejfájásléphet fel a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél, emellett az izom- és a hasi görcsök gyakorisága is növekszik. Ingadozhat a vérnyomás, rosszullét és ok nélküli idegi feszültség is felléphet, ingerlékenyebbé, türelmetlenebbé válhat.

A húsvéti hétvégén, illetve ezt követően sem várható, hogy gyorsan javulna a helyzet - készüljön tartós tünetekre! Erősítse az immunrendszerét, mert fokozott megfázásveszélyt tartogatnak a következő napok. A komfortérzeten a felhősebb idő, a szél, illetve a helyenkénti csapadék is ront, de a hőmérséklet még nem esik vissza jelentősen.

Az allergiásoknak kedvezőbb időszak veszi kezdetét, azonban eleinte még mindig sok tünetet okozhat a nyárfa, a nyírfa és a ciprusfélék pollenje is. A közlekedés során a nap második felében már javulnak a reflexek, de eleinte továbbra is megnyúlt reakcióidő növelheti a balesetek bekövetkezésének kockázatát. Az előforduló záporok területén nedvessé, csúszóssá válik az útburkolat, ajánlott mérsékelni a sebességet és nagyobb követési távolságot tartani.