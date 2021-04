Humánmeteo: hidegfront gyötör csütörtökön

Országszerte hidegfronti hatás érvényesül csütörtökön, az ehhez köthető panaszok legkésőbb a déli megyékben élőknek fogják elérni. Már a nap elejétől elkezd erősen megnövekedni a felhőzet, és többfelé záporok, zivatarok alakulnak ki, emellett szélerősödés is várható, a terhelés egész nap ki fog tartani. A frontátvonulás az egész szervezetünket igénybe veszi, és gyengíti az immunrendszerünket: az aktuális fertőzésveszélyről a Meteo Klinika térképén tájékozódhat!

Az átvonuló hidegfront fejfájást, szédülést okozhat. Fotó: Getty Images

A fejünk és az ízületeink is fájhatnak

Az arra érzékenyeknél görcsös eredetű fejfájás, izom- és hasi görcsök jelentkezhetnek, amiket még este is tapasztalhatunk. Ingadozhat a vérnyomás, és még a kevésbé érzékenyeknél is felléphet szédülés, rosszullét. Ezenkívül a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők panaszai is felerősödhetnek, különösen a csapadékos területeken. A változékony, gyakran borongós idő lehangoltságot, átmeneti rosszkedvet okozhat, a zivatarokban pedig romolhat az asztmások állapota. A fronthatás mellett az élénk, olykor erős szél is kellemetlen tüneteket válthat ki, hatására ingerlékenység, nyugtalanság léphet fel, ok nélküli feszültséget tapasztalhatunk, és a gyerekek is izgágábbá, nehezen kezelhetőbbé válhatnak.

A változékony, csapadékos a hő- és komfortérzet is alacsonyan alakul, réteges öltözet javasolt. Az esernyőket célszerű magunknál tartani! Az allergiásoknak jót tesz ez az idő, a szél és a csapadék kimossa a pollenek egy részét a levegőből. A közlekedést élénk, olykor erős lökésekkel kísért szél nehezítheti, az oldalszél nemcsak az autók, hanem a motorok menetstabilitását is csökkenti. A záporok területén nedvessé váló utakon megnövekszik a féktáv, ezért ajánlott lassabban vezetni és nagyobb követési távolságot tartani. A szél miatt ingerlékenyek is lehetünk, fokozott türelem szükséges az utakon.