Humánmeteo: hidegfront érkezik

Vasárnap folytatódik, sőt, délkeleten erősödik is a kánikula. A délutáni órákban többnyire 30 fok felett alakul a hőmérséklet, az Alföldön pedig akár 35 foknál is melegebb lehet. Közben egyre fülledtebbé válik a levegő, estétől záporok is kialakulhatnak. Éjjel pedig egy gyenge hidegfront vonul át felettünk. A meleghez és az azt követő fronthoz köthető panaszokról és megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Nehéz nap vár a frontérzékenyekre

A nagy meleg leginkább a beteg és idős szervezetet, valamint a szív- és keringési rendellenességekkel élőket viseli meg. A napi hőingás csökken, esténként a nagyvárosokban már egyre kevésbé frissül fel a levegő. Főként a völgyekben azonban még hűvösebbek az éjszakák, napközben gyors melegedés zajlik. Ez leginkább a keringési rendszer betegségeiben szenvedőket, illetve a szívbetegeket viseli meg.

Sokakat megviselhetnek a frontátvonulások. Fotó: Getty Images

Az említett csoportokba tartozók ezekben a napokban ne fogyasszanak vöröshúst, puffasztó hüvelyes zöldségeket, és lehetőleg kerüljék a fizikai terhelést. Csökkenthetők a panaszok, ha a legmelegebb órákban a házban, a hűvösön maradunk, és lehetőség szerint pihenünk. Ha mégis a napon kell lennünk, a nyakra tett vizes zsebkendő, ruhadarab hűsítő lehet.

Az allergiásoknak rossz hír, hogy tovább növekszik a levegő pollenkoncentrációja. A parlagfű többeknél okozhat akár intenzív panaszokat is, a szabadban sportolás, futás pedig fokozhatja a tüneteket. Segíthet, ha gyakrabban mos hajat, a szellőztetést pedig a korareggeli vagy az esti órákra időzítse!

A szabadtéri programok során ügyeljünk arra, hogy az érzett hőmérséklet még a mért értékeknél is több fokkal magasabb lesz, a tűző napon akár napszúrást is kaphatunk. Szellős, de jól takaró ruhadarabokat viseljünk, amik az erős, nagyon erős UV-sugárzástól is óvják a bőrt, a déli órákban pedig lehetőleg ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon. Főként északon és északnyugaton az esernyőkre is szükség lehet a kora esti óráktól!