Humánmeteo: hidegfront érkezik

A Meteo Klinika humánmeterológiai előrejelzése szerint a hidegfrontra érzékenyek körében görcsös panaszok léphetnek fel, így fejfájás, hasi- és izomgörcsök egyaránt. A megterhelő élettani helyzetben intenzív tünetekre is számítani kell, főként az ország északi és középső sávjában. A szív- és érrendszeri betegek vérnyomás-ingadozást, keringési panaszokat és gyakori rosszullétet tapasztalhatnak.

Pénteken is borongós, esős időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Megerősödik a légmozgás is, ami további terhelést ró a szélre érzékenyek szervezetére. Egyrészt fokozódhatnak a front miatti tünetek, másrészt ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá válhatunk a megszokotthoz képest. Az erős szél mellett sokfelé eső, zápor, akár zivatar is zavarhatja a szabadtéri tevékenységeket. Mindenképpen vigyünk tehát esernyőt, esőkabátot magunkkal, ha kimozdulunk otthonról.

A felhős, esős időben romlik a hő- és komfortérzet, ami a hangulatunkra is negatív kihatással lehet. Ezen felül a csapadék az autós forgalomban is veszélyforrást jelent. Fokozott odafigyelést igényel tehát a sofőröktől a nedves útszakaszokon való közlekedés, valamint számítani kell arra is, hogy az erős oldalszél csökkentheti a járművek menetstabilitását.