Humánmeteo: hidegfront érkezik

Csütörtökön a szerdán érkezett hidegfront okoz még panaszokat, a hideg levegő hatására a fokozottan érzékenyebbeknél még napokig jelentkezhetnek kínzó tünetek. Sőt, a jelentkező tünetek közül egyik-másik várhatóan még fokozódik is - figyelmeztet a Meteo Klinika. A hideg reggelen többeknél kopásos jellegű ízületi bántalmak léphetnek fel, mely a nyirkosabb tájakon még erőteljesebben jelentkezhet. Nagymértékben növekszik a megfázás veszélye is, így a szerveztet továbbra is extra terhelés éri.

A hidegfront többféle kellemetlen panaszt is kiválthat. Fotó: iStock

Legyengült a szervezetünk

Az előző napokban tapasztalt gyakori és erőteljes fronttevékenység sokunk szervezetét igénybe vette, ami így legyengülhetett és fogékonyabbá válhatott a kórokozókkal szemben is. Növeljük a C-vitamin-bevitelt, az étrendünkbe is igyekezzünk beépíteni az ezt tartalmazó ételeket, például a citrusféléket és a csipkebogyót. Napközben is az átlag alatt marad a hőmérséklet, a hőérzeten pedig a többfelé élénk, erős szél is ront. Az időnként erős légmozgás hatásárafejfájásjelentkezhet, emellett ingerlékennyé és türelmetlenebbé is válhatunk. A megterhelő helyzet és az erős szél miatt még akkor is tapasztalhatunk alvászavarokat, ingerlékenységet és nyugtalanságot, ha nem vagyunk kifejezetten frontérzékenyek.

Jó hír, hogy a front mögött tartósan tiszta lesz a levegő, a szmogveszély nem áll fenn. A közlekedésben nedves útszakaszok és erős szél is fokozzák a balesetveszélyt!