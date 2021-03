Humánmeteo: hétfőn kettősfrontra készüljünk

Holnap front, méghozzá kettősfront hat a szervezetünkre, folytatódik a változékony, megterhelő időszak. Noha napközben napsütésben is lesz részünk, még mindig hűvös marad az idő, a szél ráadásul ismét többfelé megerősödik. Egész nap sokféle tünetet tapasztalhatunk, a fronthatás egész nap kitart. Ennek negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Hétfőn kettősfront hat a szervezetünkre. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett nehezebben mehet azalvásis. Alvászavarok esetén javasolt a nyugodt alvást elősegítő megoldásokat alkalmazni, hiszen a pihenés hiánya, a napközben tapasztalható fáradtság veszélyeket is rejthet. Lefekvés előtt már kerüljük a megterhelő fizikai és szellemi tevékenységeket, próbáljunk nyugodt légkört teremteni magunk körül.

Ingerlékenyek, idegesek lehetünk

Nyugaton és északkeleten az erősödő szél is okozhat panaszokat, amennyiben erre érzékenyek vagyunk, akkor elsősorban ingerlékenységet és idegességet tapasztalhatunk. A gyerekek izgágábbakká válhatnak, kezelhetetlenebbek, nyugtalanabbak lehetnek. Az erős légmozgás a hőérzetet is jelentősen csökkenti, ez ellen vastag, szélálló ruhadarabokkal védekezzünk. A nyárfa, az éger és a tiszafafélék pollenkoncentrációja is csökken a hűvösebb időben, de enyhe tünetek jelentkezhetnek.

h i r d e t é s