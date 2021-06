Humánmeteo: hétfőn is tombol a kánikula

Hétfőn sem érkezik front, és a több napja tartó kánikula már nemcsak a legyengült vagy idős szervezetet veszi igénybe, hanem a fiatal, egészséges embereket is. A nappali meleg mellett az éjszakák is alig hoznak felfrissülést, folyamatos hőstressz alatt állunk. Az árnyékban mért 33-35 fok mellé ráadásul északon növekvő páratartalom is társul, a fülledt időben pedig még nehezebb elviselni a hőséget. A forróság nyomán jelentkező panaszokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Az erős nyári napsütésben fontos odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett sokan tapasztalhatnak migrént és vérnyomáspanaszokat, az országos hőségben pedig szinte mindenki tapasztalhat majd kellemetlen tüneteket. A szívbetegek a legveszélyeztetettebbek, mindazonáltal a hőguta, a napszúrás és a kiszáradás kockázata mindenkit fenyeget, illetve a meleg éjszakák kapcsán azalvászavarokis.

h i r d e t é s

A legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjunk hűvös, zárt helyen, a tűző napsütést pedig mindenképpen kerüljük! Az izzadás során sok folyadékot veszít testünk, így fontos gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról ásványvízzel, gyümölcsteával, gyümölcslevesekkel és lédús zöldségekkel, gyümölcsökkel. Helyenként a fülledtség is növekszik, így légszomj, fulladás is jelentkezhet, az esetleges zivatarok környezetében pedig az asztmások tünetei erősödhetnek fel.

Szabadtéren a nagyon erős UV-sugárzás akár 15-20 perc alatt is károsíthatja a bőrt, ezért védekezzünk magas faktorszámú fényvédőkkel. A napszúrás elkerülése érdekében viseljünk könnyű kalapot, a gyerekekre pedig szintén tanácsos világos színű sapkát adni. Ami az allergiásokat illeti, a növények közül jelenleg a pázsitfűfélék és a csalánfélék szórják legintenzívebben a pollenjeiket, és okozhatnak ezáltal erős tünetek.