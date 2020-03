Humánmeteo: havazással kezdődik a hét

A Meteo Klinika humánmeteorológiai előrejelzése szerint észak felől folyamatosan áramlik be a sarkvidéki levegő az ország fölé. Hétfő hajnalban akár mínusz 2-8, a fagyzugos völgyekben mínusz 10 fokig is süllyedhet a levegő hőmérséklete. A hideg időben felerősödhetnek az ízületi bántalmakkal élők panaszai. A napközben is tartósan fennálló fájdalmak mérséklése érdekében javasolt egy könnyed átmozgató tornával indítani a reggelt.

Hétfőn többfelé lehet havazásra, hószállingózásra számítani. Fotó: Getty Images

A szél sokfelé megerősödik, mi több, viharos széllökések is előfordulhatnak. Mindez fejfájást, ingerlékenységet, nyugtalanságot vált ki a szélre érzékenyek körében. A tünetek enyhítésében hasznos lehet, ha igyekszünk minél többet pihenni, illetve figyelmet fordítunk a fokozott folyadékpótlásra. A hideggel együtt csapadék is érkezők, méghozzá havazás, hózáporok formájában. A változékony időben felerősödhetnek a vérnyomásgondokkal küzdők tünetei is.

Romlás várható a pollenhelyzetben is. Jelenleg az éger és a tiszafafélék virágpora található meg nagyobb mennyiségben a levegőben, de többfelé már a kőris is okozhat enyhébb allergiás tüneteket. Orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés egyaránt felléphet, különösen a délutáni órákban.