Humánmeteo: gyötrelmes lesz a szerda

Holnap tovább folytatódik a humánmeteorológiailag megterhelő időszak, sőt, még fokozódik is a szervezetünket érő igénybevétel - írja a Meteo Klinika. A 30-34 fokos melegben fáradékonyság, tompaság hátráltathat minket a mindennapi tevékenységében, egyre gyakrabban és egyre erősebben kínozhatfejfájásés a migrén is.

Szerdán helyenként 32-34 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Fotó: Getty Images

Most már az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, a nagyvárosokban hajnalra is alig hűl le a levegő. Ahol viszont 20 fok alá csökken a hőmérséklet, ott jót tesz az éjszakai szellőztetés, ami csökkenti a hőterhelést és segít a pihentető alvásban. Főleg a szívbetegeket és a vérnyomás-panaszokkal élőket viseli meg folyamatos meleg, ha az érintett csoportba tartozunk, akkor napközben kerüljük a megterhelő tevékenységeket.

Fennáll a hőguta veszélye

Az UV-sugárzás értéke a déli órákban eléri a nagyon erős fokozatot, így fontos, hogy magas faktorszámú készítményekkel óvjuk bőrünk épségét. A tűző napon akár 15-20 perc alatt is komolyan leéghetünk, a vízpartokon pedig megsokszorozódik a sugárzásdózis a vízfelület visszaverő hatása által. A hőguta veszélye is fennáll, ha azonban rendszeresen fogyasztunk folyadékot, nagyobb biztonságban lehetünk. A közlekedők száraz utakra, alapvetően jó feltételekre készülhetnek az utakon, de a nagy melegben sokaknál koncentrálási problémák jelentkezhetnek.