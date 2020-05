Humánmeteo: gyötrelmes lesz a kedd

Holnap északnyugat felől hidegfront halad át az országon, a markáns változás pedig nagy terhelést jelent a szervezetünkre nézve, és ez nem csak akkor igaz, ha érzékenyek vagyunk a hidegfrontra - írja a Meteo Klinika. Az erős szél szintén sokaknál okoz panaszokat. Éjszaka nyugtalanabb alvást, álmatlanságot tapasztalhatunk, napközben pedig az ingerültség, az indokolatlan idegi feszültség lehet a legjellemzőbb. Ezen kívül a gyerekek esetében is agresszivitás jelentkezhet, sokkal kezelhetetlenebbek, élénkebbek lehetnek a megszokottnál.

Kedden napközben ingerültek, feszültek lehetünk. Fotó: Getty Images

A másik gyakori panasz a fejfájás lesz, ezt egész nap tapasztalhatjuk - elsősorban a görcsös fájdalomra készüljünk. Megnő az infarktus kockázata, egyes kismamáknál korábban beindulhat a szülés. Mindenkinek sok pihenés javasolt, a szívbetegek és az idősek pedig különösen kerüljék a terhelést, és lehetőség szerint csak kímélő programokat tervezzenek!

Figyeljünk az utakon

Az utakon az erős szél miatt jelentősen növekszik a balesetveszély, a csökkent menetstabilitás mellett a letörő faágak is veszélyt jelenthetnek. Emellett sok lesz az ingerlékeny, türelmetlen sofőr, szétszórtak, figyelmetlenebbek is lehetnek a közlekedők. Többfelé nedves, csúszós útszakaszok is előfordulnak, ezért vezessünk lassabban.