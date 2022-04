Humánmeteo: görcsös vasárnap jön

Vasárnap az erős északi, északkeleti széllel beáramló hűvösebb levegő határozza meg a humánmeteorológiai helyzetet, gyenge hidegfront jellegű hatást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Ez már a harmadik nap, amikor hasonló légköri helyzetben van részünk. Erős lesz a szél, a legtöbb helyen az előző napokhoz képest még további pár fokkal alacsonyabban alakul a maximumhőmérséklet. Sok panasz lesz még a következő napokban is. A tartósan szeles idővel összefüggésben fellépő tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Fejfájás és hasi görcsök is megjelenhetnek

Emellett görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök is megjelenhetnek a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében, de az erős lökésekkel kísért szél másoknál is hasonló tüneteket válthat ki. Sok folyadék, lehetőleg ásványvíz fogyasztásával javasolt, de a levesek és teák ugyanúgy segítenek a folyadék-utánpótlásban. Ráadásul, mivel alacsony a hőérzet, ezekkel kissé át is melegíthetjük magunkat.

Vasárnap sokakat gyötörhet fejfájás. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Egész nap ízületi fájdalmak jelentkezhetnek, ezeket kímélő tornával mérsékelhetjük. A kopásos ízületi panaszok reggel lehetnek a legerősebbek, de napközben többször is előjöhetnek. A fagyzugokban, a mélyebb völgyekben léphetnek fel az erősebb tünetek.

Emellett ingadozhat a vérnyomás, illetve a keringési panaszok is csak lassan kezdenek mérséklődni - a drasztikus változás és a rendkívül összetett, sőt, gyorsan változó légköri helyzet nagy terhelést rótt a szervezetünkre. Érdemes minél több időt pihenéssel tölteni, és kerülni a nagyobb fizikai megerőltetéseket. A húsvéti étkezések során is fontos a mértékletesség, hiszen a leterhelt szervezetünknek nem tesznek jót a zsíros, túlfűszerezett ételek.

A kinti programok során fokozott megfázásveszéllyel kell számolni, a hőmérséklet már az ilyenkor szokásos átlag alatt alakul. A szél sokfelé okozhat kellemetlenségeket, zavarhatja a kinti programokat.