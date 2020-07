Humánmeteo: görcsös vasárnap jön

Szombaton egy sekély ciklon alakítja az ország időjárását - írja a Meteo Klinika. A ciklon országszerte változékony időt okoz és több fokos lehűlést hoz. A csapadék eső, záporok és zivatarok formájában érkezik, de heves zivatarokra, felhőszakadásra is fel kell készülni. Nem kizárt az sem, hogy a délnyugati területeken 24 óra alatt 70-100 milliméter csapadék eshet.

Görcsös fejfájás kínozhat

A sekély ciklon hidegfrontot jellemző tünetek okoz. A görcsösfejfájásmellett izom-és hasigörcsök jelentkezhetnek, de az erős változékonyság vérnyomásingadozást és keringési panaszokat okozhat. Az idősek és krónikus betegek ezen a napon lehetőség szerint kerüljék a fizikai terhelést és inkább pihenjenek.

A változékony idő sokaknál okozhat panaszokat. Fotó: Getty Images

A fényszegény idő mentálisan is komoly gondot okoz, azokon a tájakon, ahol egész nap borult lesz az ég a fáradékonyság és a levertség is gyakori lesz. Az időjárás nem kedvez a szabadtéri programoknak, a strandolást is érdemes elhalasztani. A Balaton térségében a nap nagy részében esni fog az eső és a hőmérséklet is alig haladja majd meg a 20 fokot. A hő-és komfortérzet alacsony lesz, mondhatjuk, hogy egy őszies jellegű nap előtt állunk.