Humánmeteo: görcsös szerda jön

Szerdán a felfrissült időben kedvező változás állhat be a közérzetben, jelentősen csökkennek a fülledt időre érzékenyek panaszai. Sok napsütésre számíthatunk, a levegő páratartalma is jóval alacsonyabb lesz az előző napokban megszokottnál. Alapvetően sokat javul tehát a helyzet, de a fokozottan érzékenyeknél most is lehetnek panaszok. A frissebb időben tapasztalható leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Szerdán az enyhe hidegfront jellegű hatás miatt görcsös panaszok jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett a légkörben zajló változások hatására felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmakkal élők panaszai. Napközben, noha front nem érkezik, jellegében még gyenge hidegfronthoz hasonló hatás érvényesül, de ez inkább csak az arra fokozottan érzékenyek körében okozhat enyhébb tüneteket. Náluk izom- és hasi görcsök jelentkezhetnek. Ezzel együtt sokak számára pihentetőbb lehet már az éjszaka, továbbá mérséklődnek a szívbetegek és az idősek napok óta fennálló kellemetlen tünetei.

A szabadban reggel alacsony lesz az érzett hőmérséklet, valamint a megfázás kockázata is fennáll. Napközben aztán a napsütés hatására kellemes hőmérsékletekre számíthatunk, a közérzet is sokat javul. A napos tájakon a déli órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, fontos tehát megfelelő fényvédelemről gondoskodnunk. Vegyük figyelembe, hogy a pár fokkal frissebb időben nem figyelünk annyira a veszélyre, pedig most is rövid idő alatt leéghet a bőr. A pollenterhelés tovább fokozódik, a platán és a pázsitfűfélék virágpora található meg most nagyobb mennyiségben a levegőben.